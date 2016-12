Fashion week srping 07 backstage, Nueva York

Definitivamente la letra X ha sido la más difícil de todas.Durante toda la semana he pensado qué fotógrafos cuyos nombren empiecen con X conozco: ninguno. Entonces decidí pensar en qué nombres y apellidos que empiecen con X conozco: muy pocos. Los busqué en google junto con todas las derivaciones posibles de la palabra ¨fotografía¨, en otros idiomas incluso, y no conseguí nada interesante. Por ejemplo hay uno llamado Xavier, que es fotógrafo de perros especializado en pastores alemanes, que me llamó la atención pero las fotos era muy malas.Por un momento pensé que la novia de Joaquín Sabina, fotógrafa peruana, podía llamarse Jimena con X, pero fallé.Hoy sábado decidí hacer el post, así que tenía que encontrar algo porque sí, y como ando con mi fiebre flickera, desde hace tiempo ya, decidí investigar en flickr (a mi parecer la mejor página para colgar fotos, aunque hayan censurado la mía ) y encontrar a la persona X. Estuve toda la tarde en eso, puse en el buscador de miembros a Xiomara, a Xavier, a Xaviera, a Xiao, Ximena, Xenobio, Xenia, Xuxa... hasta que se me ocurrió poner Xoxo.Nunca he sabido que es Xoxo, pero lo he visto por ahí, no sé si es un sobrenombre... Bueno, conseguí a esta chica que se hace llamar Xoxo Tinsley , cuya página de flickr pueden ver clickeando el título del post. Es una fotógrafa, norteamericana creo, que tiene un buen trabajo sobre el mundo de la moda (al menos en Nueva York), de backstages de desfiles, así como retratos de modelos. No sé nada más de ella, la acabo de descubrir a juro y me gustó como letra X.P.S: la moda soy yo

Etiquetas: Diccionario, Flickr, Fotográfico, Pequeño, Personal, Tinsley, X, Xoxo