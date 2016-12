Elsa, 1971Por Leopoldo PomésA este excelente fotógrafo barcelonés lo conocí hace pocas semanas gracias a la gustosa encuesta Pomés que se está publicando en el blog Duelos y quebrantos . Yo tenía pensado poner en esta letra P a Peter Greenaway y sus "100 alegorías para representar el mundo", pero mi papá, autor del blog que arriba nombro, a medida que iba colocando fotografías de Leopoldo Pomés en sus artículos me iba atrapando y haciendo pensar en este como un clásico de la fotografía, de la talla de los grandes, poco recordado en España. Espero que empiecen a descubrirlo quienes no lo conocen (me incluyo en este grupo) y, junto con quienes ya saben de él, le den el valor que merece. Gracias Biscuter por presentarme a Pomés, y que sigan los sabores y las buenas imágenes paseándose por la blogósfera!