Tomoko in her bath, Minamata 1972





Esta imagen de W. Eugene Smith, fotógrafo norteamericano nacido en 1918 y muerto en 1978, me impactó la primera vez que la vi, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña en 1999. Formaba, o forma, parte del reportaje sobre los efectos de la polución industrial en el pueblo pesquero de Minamata, en Japón La fotografía consideradapara la mayoría de las personas me llama la atención más por el hecho de tener que enfrentarse a distintas situaciones, algunas bastante extremas, que por producir imágenes impactantes. Para mi toda fotografía es documental, desde la fotografía de moda y retratos, pasando por la publicitaria y paisajes. Hasta la mía lo es.Esta imagen de W. Eugene Smith, fotógrafo norteamericano nacido en 1918 y muerto en 1978, me impactó la primera vez que la vi, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña en 1999. Formaba, o forma, parte del reportaje sobre los efectos de la polución industrial en el pueblo pesquero de Minamata, en Japón

. Me impactó toda la exposición, me impresionaron las imágenes y me gustaron mucho las copias. Yo estaba empezando con la fotografía, creo si visitara esa exposición ahora, 9 años después, no me causaría la misma emoción.



Clickeando el título de este post aparecerá una página que tiene más referencias de Smith, no conseguí una buena en español.



