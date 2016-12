Autorretrato

No recuerdo bien la historia, así que no recuerdo bien cómo fue que Nelson (el Garrido) rescató esta colección de imágenes de Vulcano, de quien me atrevo a decir que ha sido el Araki venezolano.El hombre cochino, aparte de conservar los originales de esta maravilla, tuvo la gentileza de compartir algunas imágenes y datos de este fotógrafo en la primera versión de su página web. Yo no digo nada más y mejor los dejo con ella: VULCANO, el erotismo de la marginalidad.

