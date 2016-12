Foto de la revista Love vol. 2

Urko Suaya se llama este fotógrafo argentino, cuya página web está linkeada en el título.

Bueno, retomo, luego de un año exactamente, este blog, con la esperanza (de ser obispo) de terminar esta primera parte del pequeño y personal diccionario fotográfico en pocas semanas, y así poder continuar con las otras variaciones (Goldberg) del mismo que tengo pensadas desde hace tiempo.

De Urko Suaya no hablaré mucho, solo diré que hace las fotos de chicas desnudas para una revista de aquí de Buenos Aires llamada Love, una revista pretenciosa (escrita en inglés y cara) de la cual me gustaría ser el fotógrafo. Sus fotos son muy buenas, con esa luz natural reventada que me gusta tanto, las chicas también me gustan tanto porque son hermosas todas. La revista, o más bien librito, tiene un formato, diseño y material muy bonito, estoy esperando que salga el tercer número.

En el Buenos Aires Photo de este año vi un trabajo suyo que no me gustó tanto como las fotos de Love, además me parecieron caras, y de paso me dio por comparar su trabajo con otro fotógrafo compatriota suyo, más ¨barato¨ a nivel de precios de las galerías, llamado Nicolas Hardy, cuyo trabajo me encanta, me gusta muchísimo, y lo identifico más con el mío. Pero bueno, ya hablaré de Nicolás, este post es de Urko y ya se terminó.



