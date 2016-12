Madre e hijo, Tehuantepec 1929

Bueno, ya era hora de poner la T, desde hace meses que es la hora, pero la flojera, única excusa que tengo para justificar la falta de continuidad de este blog, ha podido imponerse sobre todas las otras fuerzas.

Pongo a Tina Modotti más que por gusto a su fotografía, por gusto a ella, tremenda mujer debió haber sido, fotógrafa, revolucionaria, mujer con pasión por las cosas que hacía, etc. Lamentablemente no encontré algún autorretrato, hubiese sido ideal, pero esta foto de la madre e hijo me parece pertinente también, ya que estoy en tiempos de paternidad.

A esta imagen le encuentro tres símiles. El primero, el conjunto: con el trabajo que Dorothea Lange hizo para la Farm Security Administration sobre las familias gringas afectadas por la depresión del 29. El segundo, el hijo: el parecido del niño con los pimentones de Weston, igualito. Y el tercero, la madre: me recuerda a la de Richard Billingham.

Me gustaría que hoy fuese un día feliz en mi vida y aprovechar esta foto para hablar un poco sobre esto de esperar a una bebé, pero no lo es. También podría haber dejado este post para otro día, pero justo hoy es cuando me provoca escribir alguito, aunque sea esto.

Aquí hay una pequeña biografía y algunas fotos de Assunta Adelaide Luigia Modotti, Tina.

Salud!

