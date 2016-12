Herida como la niebla por el sol, 1987Por Ouka LeeleA Ouka Leele la conocí en Madrid en el año 2000 ó 2001, me dió clases de coloreado de fotografías, tema que no me interesó, ni me interesa mucho ahora tampoco, pero que me gustó tenerlo en el curso porque así podía verla a ella, que es una mujer muy bonita, una de las fotógrafas más bonitas que he conocido.Su fotografía me recuerda a la de nuestro querido Marcos López: puestas en escena con colores alterados, de composiciónes similares, a veces con situaciones y colores obviamente irreales, otras tratando de confundirlo a uno con la relalidad. Con este trabajo que viene haciendo desde la época de la movida madrileña, la también madrileña Bárbara Allende Gil de Biedma, nombre real de Ouka Leele, ganó este año el Premio Nacional de Fotografía en España. Pueden ver parte de su trabajo en esta página, entre muchas otras que conseguirán si ponen su nombre en google.Me despido de este corto post con una frase para Biscuter, dicha por Ouka Leele con respecto a su premiación: "Me ha encantado, me ha cogido de sorpresa comiendo lentejas con mi hija"