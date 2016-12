Por Quentin ShihHay letras más difíciles que otras, y esta es una de ellas, difícil porque no conocía ningún fotógrafo de nombre o apellido que comenzara por Q, así que tuve que recurrir a google y poner en el buscador algunos nombres más la palabra "fotógrafo" o "photographer" y ver que encontraba. En una de esas escribí Quentin+photographer con la esperanza que Quentin Tarantino tuviese algún trabajo fotográfico como lo tienen los cineastas David Lynch, Pedro Almodóvar y Peter Greenaway, entre otros , y frustradamente no conseguí nada de él (creo que su primo catalán Marc Caellas podría darme alguna información), pero si descubrí a un joven fotógrafo publicitario y de moda, chino, llamado Quentin Shih. Escogí esta imagen porque aparte de que me parece muy buena, fue la que me pareció menos publicitaria, menos de moda, menos Araki y más original de las que él tiene en su web http://www.quentinphotography.com . Creo que fue un buen hallazgo, para haber comenzado sin una referencia.Pronto vendrá la letra R, también difícil, pero por lo contrario que esta: por la cantidad de fotógrafos buenos, importantes, que me gustan y que merecen, guardando la distancia por su puesto, estar en este diccionario.