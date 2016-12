Miralda en la carraca, 2005Por Nelson GarridoMe hubiese gustado poner Rintintín después del ataque comanche, pero no la encontré en buena calidad y Nelson está de viaje, así que no puede mandármela. Su serie Muertos en vía es la que más me gusta, y a Rintintín lo tengo en la sala de mi casa, junto a Lope, como perro guardián y como la pieza más valiosa de mi mínima colección de fotografías. Por cierto, me gustaría revelar el secreto de los animales muertos, si Nelson los mata o no, si los tiene en la misma nevera donde conserva su colección de uñas, frasquitos de semen y dientes, pero no puedo, discúlpenme esta.Esta foto de su gran amigo Antoni Miralda me gusta muchísimo, tiene el sello garridiano: sus azules, sus rojos, su composición, la diagonal que tanto le gusta, su re-interpretación del arte y estética que ha trabajado por años (a su ritmo particular), su humor y su visión actual de lo que pasa en Venezuela. Y no sé si él lo sabía al momento de hacer esta foto, pero este año 2006 es el "año mirandino", así que de nuevo Nelson se adelanta a los acontecimientos con alguna de sus imágenes.Una sola foto puede describir bastante bien el trabajo de un fotógrafo, pero no a toda la persona. Y no es que lo que yo estoy escribiendo lo haga tampoco, porque habría que hablar de Nelson como artista, como documentalista, como retratista, de su labor social, de su labor docente, de la ONG, de sus relaciones personales, etc...así que mejor lo dejo hasta aquí porque la cosa se pone larga y le dejo los links de su página web y de la Organización Nelson Garrido: http://www.nelsongarrido.com Terminaré aclarando que hay un solo Nelson Garrido y no dos. El mismo a quien los curas de Ciudad Bolívar querían excomulgar y quemar sus obras en la Plaza Bolívar por exponer, entre otras fotos, "El asesinato del Niño Jesús", es el mismo que tiene el registro más hermoso y completo, en su gran archivo, de la cultura popular venezolana. Es el mismo gordito sabio y generoso que le entrega toda su alma a los demás. Es la misma persona que para algunos de nosotros es un segundo padre.MartínP.S: lo siento Nan Goldin, pero primero fue sábado que domingo, jajaja!