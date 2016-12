De la serie " Irracionales Por María Antonia Rodríguez Irracionales " es el trabajo fotográfico que más me gusta de María Antonia. Comenzó a hacerlo en el 2004 y ese mismo año mostró los primeros seis trípticos de la serie en el CELARG de Caracas dentro de la exposición colectiva "Actos de Fé", título este que me va más para este trabajo que Irracionales, así que para mí, y como participante y espectador que he sido de esta obra, seguiré viendo y llamando a estas situaciones (compra de lotería, afiliación a un partido político, visita al psicólogo, al cirujano plástico, etc.) más como actos de fé que como momentos irracionales, que seguramente lo pueden ser en algún momento también. En el 2005 tres de ellos estuvieron expuestos también en Caracas en la Megaexposición. La serie continúa desarrollándose, lentamente, pero ahí va.De esa exposición Actos de fé, este trabajo de María Antonia fué, y con gran diferencia ante los demás, el mejor trabajo. Conceptualmente, y esta palabra nunca me ha gustado, fué el mejor concebido. Tuvo la idea más original, la mayoría se remitía al aspecto religioso, muy obvios todos, en cambio ella habló de su vida, se involucró dentro del trabajo, mezcló ficción con realidad, con su realidad, cosa que siempre me ha gustado en la fotografía. Fué la serie con más humor y picardía, la mejor montada, la más sólida e inteligente en su propuesta, etc...tenía que ser la mejor!. Por cierto, poco antes de esa expo comenzamos a salir, es más, creo que a la segunda "cita" fué cuando hicimos la foto que ven arriba, a comienzos de junio del 2004... no cuento más.Como saben, de María Antonia "Chequelete" Rodríguez podría hablarles mucho, de la arquitecta, de la diseñadora de páginas web, de cuánto y como la quiero, de todo!, pero más vale hacerlo de la fotógrafa y en concreto de este trabajo porque sino tendría que abrir un nuevo blog para contar todo, además que me saldría del diccionario. Por cierto, por ahí está varias veces escrita la palabra " Irracionales ", si le dan click a cualquiera podrán ver los 6 trípticos de los que les hablé al principio.Un abrazo a todos, me despido desde este otro acto de fé llamado "Me están estresando".