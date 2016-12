Bubble Gum Test, 1974Por Les KrimsPoco escribiré en esta reaparición, he perdido la práctica y necesito empezar poco a poco, para calentar motores a ver si logro avanzar con buen ritmo por este diccionario.A este fotógrafo norteamericano lo conocí el pasado diciembre gracias a María Antonia, y me relacioné, me identifiqué y seleccioné para la letra L de inmediato, minutos después recorrer su página web y encontrarme con su trabajo llamado "Fictcryptokrimsographs", una serie de fotos polaroids intervenidas que conecté de una vez con mi " Diario reciclado ", salvando la distancia por supuesto. De verdad que es emocionante encontrar personas que hacen, o han hecho, cosas parecidas a las de uno sin tener la menor idea de en que andan los otros ni relación alguna con ellos. En este caso Les Krims experimentó, y de manera más contundente, con sus polaroids treinta años antes que yo, y yo experimenté con lo mismo 3 años antes de saber que su obra existía.Esta es mi conexión primaria con él, supongo que poco a poco iré consiguiendo más puntos de relación. De su obra no sé mucho porque apenas la conozco, pero les dejo su colorida, divertida y excelente página web http://www.leskrims.com Hasta la M!Martín