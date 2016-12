http://www.babab.com/no06/jeff_koons.htm

Ilona with ass up, 1990Por Jeff KoonsNo sé muy bien que escribir sobre Jeff Koons, así como tampoco supe muy bien que poner en la letra K, estaba difícil para mí, no me convencía nadie al 100 por ciento. Al final elegí a este ex-corredor de la Bolsa de Valores de Nueva York, cuya obra he visto (y muy poco) solamente en la tienda Taschen de París y en la casa de Nicomedes Febres aquí en Caracas, y de la cual creo que me quedaría solamente con su trabajo fotográfico y de carterles y con una que otra de sus esculturas en vidrio, así como con su habilidad para hacer mucho dinero con cualquier cosa que hace.Arriba una imágen de la serie fotográfica "Made in heaven", que, el polifacético niño mimado de la Taschen, hizo en la época en que estuvo casado con la Cicciolina. Abajo un par de links, el primero con más información escrita sobre él, ya que aquí no pongo casi nada, y el segundo con más información visual:Martín