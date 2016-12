John y Yoko - NY 1980 - Por Annie LeibowitzLectura interrumpida - 1999 - por Joel-Peter WitkinSi John Lennon hubiese sido fotógrafo seguramente hoy estaría escribiendo más sobre él, pero no lo fue, aunque él y Yoko son los modelos de una de mis fotos favoritas: la bella imagen y famosa portada de la revista Rolling Stone hecha por Annie Leibowitz. El 7 de diciembre de 1980 se tomó esta foto, al día siguiente, hoy hace 25 años, murió John Lennon.Creo que al polémico y genial Joel-Peter Witkin le hubiese gustado tener a Lennon como modelo, ya que aparte de representar de una manera muy particular y bien llamativa algunos íconos del arte, lo hace con muertos. A este fotógrafo norteamericano, nacido en Brooklyn, lo conocí también por Nelson, y de uno se dice que mata gente y del otro que mata animales para hacer sus fotografías, parece que hay pruebas sobre esto, yo sé la verdad, pero otro día se las digo.La fotografía de Witkin es referencia obligatoria al hablar de la estética de lo feo (o de la belleza). En su trabajo fotográfico, donde aparte de las cuidadas puestas en escena destacan también las intervenciones que hace sobre la película (rayar el negativo, por ejemplo), una de las cosas que quiere mostrar es que lo bonito no es nada más lo que nos hacen ver como tal, sino que todo tiene belleza y todas las personas somos bonitas. Una mujer enana mutilada, el beso que se dan dos mitades de una misma cara casi en descomposición, los tres pezones del seno de una mujer, etc., son ejemplos de esto, son imágenes que ponen al público de esa belleza convencional los pelos de punta.La obra de Witkin va mucho más allá de estas pocas líneas que escribí y de lo que yo mismo puedo entender, así que prefiero interrumpir esta lectura y dejarles este link donde hay un texto sobre él y dos galerías de imágenes:Si reconoce a alguno de los modelos póngase en contacto conmigo o con el fotógrafo.MartínP.S: La modelo witkiniana, en un gesto que nos hace dudar de su muerte, está mirando de reojo a los modelos leibowitzcianos. Le parecerán feos?