Eleanor and Barbara, Chicago 1953

Por Harry Callahan





Página 111

(Polaroid mía: Madrid, 3 de septiembre 2002, tarde. Marian, mi nueva compañera de piso y linda amiga desde hace un año)

Madrid, 4 de septiembre del 2002.

Ahora, leyendo un libro sobre historia de la fotografía y con la fiebre que tengo por Aix en Provence, he descubierto para mí un gran fotógrafo: Harry Callahan. Me gusta su composición, me gusta su foto "Eleanor and Barbara, Chicago 1953), me transmite lo mismo que la foto de Duane Michals "Esta fotografía es mi prueba". Son sueños que quiero cumplir, son cosas tan grandes representadas de forma tan sencilla que llegan mucho más profundo. Me identifico mucho más.

Página 112

(Foto de Callahan bajada de internet: "Eleanor and Bárbara, Chicago 1953)

También me gusta porque hizo algo, llevó a cabo una idea que yo tengo pensada desde hace tiempo pero, como muchas otras tantas, no las trabajo, o no las he trabajado todavía: gente sin cabeza. Solo tengo una foto, que me gusta mucho, de Aveen en su habitación con una taza de té, donde no se le ve desde el cuello hacía arriba.

Página 113

Eso de "gente sin cabeza" no me gusta como suena, tal vez "personas a quienes no se le ve la cabeza"? o "gente del cuello para abajo"?, no se.

(Foto de Callahan bajada de internet: "Roma 1968")





El post sobre este fotógrafo de Detroit, que nació en 1912 y murió en 1999, lo hice ya hace poco más de tres años. A continuación transcribo las páginas 111, 112 y 113 de mis cuadernos, que ahora al releerlas no me gusta mucho lo que escribí, me parece un poco tonto, pero da igual, se trata de mi primer acercamiento a Harry Callahan, de quien luego he descubierto su trabajo que más me gusta, las fotografías que a lo largo del tiempo hizo de su esposa Eleanor.Aquí, en http://www.geh.org/ne/str085/htmlsrc9/ , tienen una buena, extensa y variada galeríade Harry Callahan, fotógrafo que ha sido más importante para mí que Henry Lartigue, a quién conozco desde hace solo unos meses y que el mismísimo Helmut Newton, quien sin duda alguna ocupa el segundo lugar de esta letra.Martín