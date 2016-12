Amor en la carretera, 1990Por Alberto García-AlíxLo que más recuerdo de sus clases son las veces que decía la palabra "tensión", repetida bastante, con voz ronca de gran fumador hasta de lo infumable, en cada explicación sobre sus fotografías y sobre lo que hacíamos en la práctica. Y es que transmitir la sensación de tensión al espectador de sus imágenes es una de las cosas que el español Alberto García-Alíx busca cuando documenta su vida y el círculo donde esta se mueve. La "movida madrileña", actrices y actores porno, tatuajes, autorretratos, sus compañeros motociclistas y sus amantes, son algunos de los temas donde más ha centrado su atención, donde ha apuntado con su Hasseblad cargada de película en blanco y negro y decorada con pintura y un par de ojos de plástico que nunca se cierran. http://www.picassomio.com/AlbertoGarciaAlix/ (difícil encontrar un buen link donde aparezcan fotos de él, si alguien consigue algo mejor por favor me lo manda, gracias)MartínP.S: mi desaparición de "Me están estresando" no fue para crear misterio en torno a la letra G, pero ya que se creó y hasta surgieron apuestas quiero mandarle un saludo a In The Flesh por haber sido el primero en "oler" a García-Alíx, y aprovecho para decir que yo si le llamo Alberto. Otro saludo quiero enviar a Leprince , quien en su gran, acertado, "pequeño y personal diccionario musical" estuvo con Gustavo Cerati, solo por unas horas, delante de mí...nos vemos en la H. Espero volver al ritmo de antes, primero la flojera y luego Sigur Rós, que nos hizo a Maito y a mí ir a verlos (y alucinar, y llorar, y paralizarnos, y estremecernos, y aplaudir como nunca, etc, etc, etc) en Madrid, me ausentaron hasta hoy.