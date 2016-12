Nicole Kidman para la VOGUE gringa, mayo 2004Por Irving PennAl momento de darle la letra I a este gran retratista y fotógrafo de moda norteamericano yo pensaba que hablaba de alguien ya muerto, pero no. Irving Penn nació en 1917 y por lo que parece sigue activo. El año pasado fotografió a Nicole Kidman para VOGUE y esa portada está ahora entre las 40 mejores portadas de los últimos 40 años en Estados Unidos. Se que es un ranking arbitrario y una estadística más de los gringos, pero igual me sorprende y alegra que un fotógrafo de 87 años siga todavía siendo noticia con trabajos actuales, aparte de por la obra que ha hecho durante toda su vidaA Penn lo conocí un día después de haber conocido a Nelson Garrido. El hombre cochino y Liliana Martínez estaban dando un taller, "Introducción a la fotografía experimental", en la ULA Táchira y entre los libros que llevaron estaba el trabajo de Irving Penn. El que más recuerdo es el de los retratos a cuerpo completo y en blanco y negro que hacía colocando al modelo dentro del ángulo en V (al revés y vista desde arriba) que formaban dos paneles grandes que unió. Truman Capote, Marcel Duchamp, Igor Stravinsky, Spencer Tracy, entre otros, fueron acorralados dentro de este pequeño "estudio" inventado por el fotógrafo, donde el único escape que tenían eran pasar por dentro del objetivo de la cámara, dando como resultado unos retratos bien particulares y obviamente condicionados por el lugar.De esta leyenda viva de la fotografía hay mucho de que hablar y sobre todo ver, pero ahora voy a llegar hasta aquí, no sin antes apoyar el comentario de In the flesh en el que habla del excelente retrato que Penn le hizo a Picasso y recomendarle que busque el que le hizo a Miles Davis.Les dejo un linkisito http://www.artnet.com/artist/13298/irving-penn.html , me voy a mi esquina a ver si Maito me toma una foto.Martín