Tina en la azotea, 1923Por Edward WestonLeí en Tinísima de Elena Poniatowska que las mujeres que el norteamericano Edward Weston fotografiaba quedaban encantadas con él, parece que mientras les hacía fotos (y seguramente mientras no también) las trataba muy bien, que tenía una magia, una energía, algo que las hacía sentir de maravilla ante la cámara, y eso se puede ver en el resultado final de todas sus fotografías de desnudos. Seguramente los pimentones que fotografió, y que es uno de sus trabajos más importantes, llegaron a sentir algo también, sino imposible que salieran tan vivos y bonitos. No eran fotos de pimentones, eran retratos de pimentones.Una vez Verónica Pizzorno, de Dmente, me dijo que le gustaba como yo trataba a las mujeres en mis fotos, eso me halagó muchísimo y desde entonces me siento un poco Weston. Esto me motivó a seguir dándole la importancia que se merece, y que siempre le he dado, al momento en que se está fotografiando, a lo que está pasando ahí delante y detrás de la cámara, a ese tiempo que está vivo y que todavía no se ha paralizado, así luego las fotos salgan o no.Martín