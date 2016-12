Ale

Tuve la suerte de conocerla y tenerla de compañera, junto con, en la charla sobre el autorretrato que organizó el Nano Foto Fest hace un par de semanas en Espacio Ecléctico , para la cual tuvimos el honor de ser invitados a mostrar y hablar sobre nuestros trabajos. Semanas atrás, en lainauguración de Buenos Aires Photo 2010 , me le había acercado cualpara felicitarla por sufoto, imagen que causó en mí el mismo efecto conmovedor que "Esta fotografía es mi prueba" de" fue la foto que más me gustó y atrapó de la feria, y me atrevería a decir, que después de la, está de segunda en mide fotos favoritas de la vida. Apenas la vi me recordó la maravillosa historia del "secuestro" de la abuela de mi amigo y fotógrafoDavidpor parte de su abuelo, entrando a caballo a la iglesia del pueblo y llevándosela en medio de la misa porque la familia de ella no los dejaba ser novios.En fotografía los temas de la pareja y el autorretrato me atrapan, y si vienen juntos más, y si estoy en una época decon el asunto sentimental listo, foto querida (y nunca perdida) para siempre. Agradezco a Ananké esta imagen y que me haya ayudado a calmar los nervios el día de la charla.

Etiquetas: A Ananké Asseff Fotógrafa Argentina Avaykn Autorretrato Autoreferencial