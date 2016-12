La B se me complicó un poco. No conozco "grandes" nombres de la fotografía argentina que comiencen por esta letra, tampoco no "grandes" que me llamen mucho la atención, pero busqué y si hay algunas Bárbaras, Belenes, Bernardos y Brunos.Conocí a Bruno Stecconi la tarde que fuimos a montar nuestras fotos para una pequeña muestra colectiva que hicimos en mayo del 2009, junto a Germán Paley Mariano Brizzola , en Despacio Martínez , invitados por la flamante curadora del espacio Ana Carucci . De vez en cuando nos cruzamos en alguna actividad y, cuando la actualizan, visito Yo no me imaginé nada (YNMIN), la muestra virtual y colectiva de fotografía que tiene con otros compañeros en la web.Buena onda Bruno, tanto en su trato como en sus fotos, amable. Como buen alumno de Guillermo Ueno muchas de sus imágenes son de situaciones cotidianas, en interiores unas veces, otras muchas con la naturaleza como escenario, donde la sutileza y belleza de la luz es la protagonista de la fotografía. De este conjunto de fotos las que más me interesan son las que le ha hecho a, quien creo es su novia, Victoria. No me gustan porque la luz es sutil y bella y crean un lindo ambiente, me gustan porque comparto y me siento identificado con ese deseo de querer, permanentemente y con emoción, fotografiar a la persona que quieres. Esto, para mi, es un acto de amor.

Etiquetas: B Bruno Stecconi Fotógrafo Argentino Novia Victoria Luz